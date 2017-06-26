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供应商
- 山东宇昊节能科技有限公司 (主要产品：缓蚀阻垢)
- 无锡市天达精细化工有限公司(无 (主要产品：N,N-二正)
- 克保农业科技（上海）有限公司 (主要产品：反光黑白)
- 镇江市祥云化工有限公司 (主要产品：甲硫醇钠)
- 安徽海蓝生物科技有限公司 (主要产品：L-酒石酸)
- 胶州市精细化工有限公司 (主要产品：色酚AS-C)
- 哈尔滨星鹏烤肉设备工厂店 (主要产品：LED直管()
- 亚泰电化有限公司 (主要产品：过硫酸钾)
- 宜兴市涵晶水处理科技有限公司 (主要产品：组合填料)
- 江苏虹天自动化仪表有限公司 (主要产品：超声波明)
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采购商
- 诸暨市荣兴针织有限公司招投标中心 (采购：地板鞋袜)
- 青州华艺家电玻璃有限公司 (采购：电线电器)
- 什邡川西兴达化工有限公司 (采购：包装袋)
- 盐城市华璧机械有限公司 (采购：共聚料)
- 盐城市神马氮化材料有限公司 (采购：变压器绝)
- 山东华欣针织品有限公司 (采购：40支纯棉)
- 江西科苑生物药业有限公司 (采购：2-噻吩乙)
- 丹东一正实业集团有限公司 (采购：316L不锈)
- 山东帅帅门业有限公司 (采购：砂纸)
- 连云港泰盛化工有限公司 (采购：冰醋酸)
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